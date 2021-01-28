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ЭКОНОМИКА РБ


СЕТЬ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ БЕЛАРУСИ НАСЧИТЫВАЕТ БОЛЕЕ 4 ТЫСЯЧ ОБЪЕКТОВ


11:58 29.01.2021

На сегодня в Беларуси сеть почтовой связи насчитывает 4264 объекта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, специальное разрешение (лицензию) на оказание услуг почтовой связи общего пользования имеют 24 оператора почтовой связи, из них: на пересылку почтовых отправлений – 15; на прием подписки на печатные средства массовой информации – 2; на доставку печатных средств массовой информации – 2; на прием подписки на печатные средства массовой информации и доставку печатных средств массовой информации – 3; на пересылку почтовых отправлений и доставку печатных средств массовой информации – 1; на пересылку почтовых отправлений, прием подписки на печатные средства массовой информации и доставку печатных средств массовой информации – 1.

В настоящее время рынок услуг почтовой связи в республике либерализирован и динамично развивается.

В рейтинге индекса почтового развития (Integrated Index for Postal Development) Всемирного почтового союза за 2020 год Беларусь заняла 20-е место среди 170-и стран мира (в 2019 году страна занимала 21-е место из 172-х стран).

В Беларуси с 3 января 2021 г. функционирует национальная почтовая электронная система. Данная система позволит расширить номенклатуру предоставляемых пользователям почтовой связи электронных почтовых услуг, предоставит современный цифровой сервис по отправке и получению письменной корреспонденции, повысит качество обслуживания пользователей, позволит оказывать услуги почтовой связи в онлайн режиме вне зависимости от географического местонахождения пользователя, а также сократит сроки пересылки почтовых отправлений и др.

В целях создания условий жизнедеятельности в сельских населенных пунктах, не уступающих городским, максимального приближения услуг почтовой связи и иных услуг населению, проживающему в сельской местности, с 3 ноября 2020 г. начато поэтапное масштабирование проекта «Мобильный почтальон» в областных филиалах и на производстве «Минская почта». С использованием аппаратно-программного комплекса «Мобильный почтальон» осуществляется оказание услуг почтальонами по доставке почтовых отправлений и печатных средств массовой информации в объектах почтовой связи городов и их районов, являющихся потенциальными центрами экономического роста (Барановичи, Пинск, Орша, Новополоцк, Полоцк, Мозырь, Лида, Борисов, Солигорск, Молодечно, Бобруйск) и в иных объектах почтовой связи в сельской местности и Минска.

Продолжается расширение сети и функциональных возможностей почтоматов (устройств самообслуживания), что позволит развить дополнительный круглосуточный канал получения почтовых услуг, повысить уровень обслуживания клиентов и сократить время ожидания при получении регистрируемых почтовых отправлений. Сеть почтоматов в Беларуси составляет 30 единиц.

Сроки пересылки почтовых отправлений выдерживаются для 95% пересылаемых почтовых отправлений.
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