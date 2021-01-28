Государственный долг Беларуси на 1 января 2021 года составил 57,8 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 13,0 млрд рублей, или на 29,0%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, внешний государственный долг по состоянию на 1 января 2021 года составил $18,6 млрд, увеличившись с начала года на $1,4 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 8,4%.

В 2020 году привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $3 146,9 млн: $1 391,5 млн – облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках; $1 051,1 млн – правительства и банков Российской Федерации; $500,0 млн – ЕФСР; $126,2 млн – Экспортно-импортного банка Китая; $67,1 млн – МБРР; $11,0 млн – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в 2020 году составило $1 635,3 млн: $709,4 млн – правительство и банки Российской Федерации; $430,3 млн – банки Китая; $376,9 млн – ЕФСР; $112,3 млн – МБРР; $3,6 млн – Товарно-кредитная корпорация США; $2,8 млн – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 января 2021 года составил 9,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,1 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 12,9%.

В 2020 году размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $463,3 млн и 300,0 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $857,7 млн и 173,5 млн. рублей.