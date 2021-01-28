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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСКОНТРОЛЬ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛ ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРИ ЗАКУПКЕ ВЕТПРЕПАРАТОВ


11:31 29.01.2021

Комитет государственного контроля Гомельской области выявил посреднические схемы при закупке ветеринарных препаратов.

Следует отметить, что сельхозорганизациям Гомельщины поставляют ветпрепараты коммерческие фирмы и зооветснабы, входящие в структуру ОАО «Белзооветснабпром». При проведении контрольных мероприятий в отношении СПУП «Гомельский зооветснаб» госконтролеры установили факты недобросовестного посредничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в феврале прошлого года это предприятие реализовало сельхозорганизации Буда-Кошелевского района вакцину «Комбовак-К» по цене 1,69 рубля за 1 дозу – на 70% дороже цены первого импортера. Выяснилось, что вакцина поступила в Гомельский зооветснаб через цепочку посредников, каждый из которых получил прибыль, а в накладе осталась государственная сельхозорганизация.

В 2020 году СПУП «Гомельский зооветснаб» закупило ряд ветпрепаратов через посредника (витебскую коммерческую структуру), в результате чего цены для сельхозорганизаций выросли на 87-140%. В частности, только при приобретении около 6 т сульфата меди и 700 флаконов мастинола хозяйства Гомельщины переплатили 40 тыс. рублей. Всего же Гомельский зооветснаб приобрел у фирмы-посредника ветпрепараты на сумму более 400 тыс. рублей.

Кроме того, в прошлом году СПУП «Гомельский зооветснаб» и СПУП «Жлобинский зооветснаб» реализовали сельхозорганизациям 3 тыс. флаконов отечественного ветпрепарата «Цефтил», закупленных у посредника по ценам на 135-216% выше отпускной цены производителя. В результате ветпрепарат обошелся сельхозорганизациям Гомельщины в 1,5-2,5 раза дороже, чем хозяйствам других областей республики.

По мнению госконтролеров, основной причиной использования посреднических схем при поставках ветпрепаратов сельхозорганизациям Гомельской области является ослабленный контроль со стороны ОАО «Белзооветснабпром» за работой своих региональных предприятий, а также многоуровневые бартерные расчеты сельхозпредприятий за поставляемые ветпрепараты.

Проблемы обеспечения ветеринарными препаратами сельхозорганизаций региона обсуждались на заседании коллегии Комитета госконтроля Гомельской области. Коллегия предложила ОАО «Белзооветснабпром» принять меры по пресечению закупок ветпрепаратов с использованием необоснованных посреднических схем, рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности руководителей СПУП «Гомельский зооветснаб» и «Жлобинский зооветснаб».
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