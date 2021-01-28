Доля связи и информатизации в структуре ВВП Беларуси за 2020 год составила 7,3%. Такая цифра была озвучена на заседании коллегии Минсвязи и информатизации, которое прошло 28 января.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, вклад отрасли в объем валового внутреннего продукта Беларуси за 2020 год составил 10,7 млрд рублей.

При этом темп роста валовой добавленной стоимости – 107,0%.