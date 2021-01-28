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ЭКОНОМИКА РБ
ДОЛЯ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ В СТРУКТУРЕ ВВП БЕЛАРУСИ ЗА 2020 ГОД СОСТАВИЛА 7,3%
10:59 29.01.2021
Доля связи и информатизации в структуре ВВП Беларуси за 2020 год составила 7,3%. Такая цифра была озвучена на заседании коллегии Минсвязи и информатизации, которое прошло 28 января.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, вклад отрасли в объем валового внутреннего продукта Беларуси за 2020 год составил 10,7 млрд рублей.
При этом темп роста валовой добавленной стоимости – 107,0%.
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