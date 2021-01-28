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ЭКОНОМИКА РБ


МЗКТ ВЫПУСТИЛ НОВЫЙ ТАКТИЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ С ПРАВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ РУЛЕВОГО КОЛЕСА


10:36 29.01.2021

ОАО «Минский завод колесных тягачей» выпустило новый тактический автомобиль МЗКТ-550130 с правым расположением рулевого колеса.

Машина будет представлена на проводимой в рамках заседания коллегии Госкомвоенпрома выставке 29 января 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, автомобиль МЗКТ-550130 предназначен для перевозки личного состава и транспортирования различных грузов. Автомобиль – двухосный, с колесной формулой 4х4, управляемыми колесами передней оси, имеет двухместную кабину, расположенную над силовым агрегатом, платформу с тентом и откидным задним бортом.

Из основных отличий автомобиля МЗКТ-550130 от серийно-выпускаемого МЗКТ-500200 можно выделить следующие: правое расположение рулевого колеса; увеличенная до 5000 кг грузоподъемность (у автомобиля МЗКТ-500200 - 3000 кг); двигатель и коробка переключения передач импортного производства, при этом, двигатель имеет экологический класс Евро-5 (у автомобиля МЗКТ-500200 – Евро-3); стационарно установленная лебедка с повышенным до 7 т тяговым усилием (на МЗКТ-500200 – 4 т); наличие кондиционера.

В связи с увеличением грузоподъемности на автомобиле применены усиленные пружины подвески, установлены шины 14.00R20, усилена конструкция рамы. Кроме этого, для обеспечения достаточного запаса хода на автомобиле установлены 2 топливных бака емкостью по 190 л (на МЗКТ-500200 – 2 бака по 110 л).

Силовой агрегат автомобиля состоит из дизельного двигателя WP4.6NQ220E50 мощностью 220 л. с. и максимальным крутящим моментом до 800 Нм, а также 6-ти скоростной КПП Fast Gear 6DSX95T.

Тягово-сцепное устройство типа «крюк-петля» позволяет автомобилю буксировать прицеп массой до 8 тонн.

Платформа МЗКТ-550130 оборудована каркасными стойками, смотровыми окнами, вентиляционными клапанами, откидными скамейками вдоль бортов.
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