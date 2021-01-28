По итогам 2020 года филиалом «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» отпущено потребителям Минска и Минской области 8,9 млрд кВт*ч электрической энергии и 9,9 млн Гкал. тепловой энергии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», заключено 65 153 договора электроснабжения с физическими лицами, проверено более 1 729 789 абонентов.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, сложившуюся в 2020 году, в течение года была обеспечена качественная работа филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго» с потребителями электрической энергии.

Сегодня для повышения качества, предоставляемых населению услуг, филиалом «Энергосбыт» совершенствуются расчетно-кассовые центры.

Новый облик в 2020 году обрели расчетно-кассовые центры в городах Молодечно, Старые Дороги, Дзержинск. Введена в работу система электронной очереди расчетно-справочного центра отделения по сбыту электрической энергии Минского района филиала «Энергосбыт».

В филиале «Энергосбыт» также напоминают, что для абонентов, которые по состоянию здоровья либо по другим причинам не могут лично прибыть для заключения (перезаключения) договора или оформления льгот по плате за электроснабжение, есть возможность пригласить контролера на дом.