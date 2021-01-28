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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА 2020 ГОД В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 4,8 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
09:28 29.01.2021
В 2020 году организациями всех форм собственности в Гродненской области построено 4,8 тыс. новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Гродненской области, введено в эксплуатацию 439,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 176,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 40,2% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 149,8 тыс. квадратных метров.
Для многодетных семей введено 98 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 62,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 14,3% от общего ввода по области.
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