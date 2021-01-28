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ЭКОНОМИКА РБ


В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ЭКСПОРТА БМЗ В 2020 ГОДУ ДОЛЯ РЫНКА ЕВРОСОЮЗА ПРЕВЫСИЛА 45%


14:39 28.01.2021

В 2020 году ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» экспортировало на рынок Европейского союза более 925 тысяч тонн металлопродукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, доля рынка Евросоюза в общем объеме экспорта БМЗ в 2020 году превысила 45%. По 13 странам ЕС наблюдается рост объемов отгрузок по сравнению с 2019 годом.

Наибольший рос потребления в минувшем году продемонстрировали Испания, Словения и Франция, куда объем отгрузок увеличился в два и более раза. Такие страны как Австрия, Ирландия, Румыния, Польша и Финляндия обеспечили более 30% роста экспорта.

Предприятие реализовывало в ЕС фактически всю линейку выпускаемой металлопродукции. Набольшим спросом пользовались катанка, бортовая бронзированная проволока, стальная проволока и конструкционный прокат, предназначенный для автомобилестроения. Отгрузки последнего существенно возросли по сравнению с предыдущим годом. Так, в 2020-м темп роста экспорта конструкционного прокат диаметром от 20 до 80 мм в страны ЕС составил более 150%. Данной продукции на рынок Евросоюза было реализовано на $34,5 млн.

Всего в 2020 году БМЗ экспортировал в 53 страны мира 2 млн тонн металлопродукции. Более 23% ее являются инновационной. Стоит отметить, что весной из-за пандемии коронавируса предприятие столкнулось со снижением спроса, в первую очередь на продукцию сталепроволочных цехов. Однако с июня ее потребление начало восстанавливаться и достигло привычного уровня. Увеличиваться во втором полугодии начали заказы на бесшовные трубы и другие виды металлопродукции. В целом на 1 января 2021 г. запасы готовой продукции на БМЗ были эквивалентны двухдневному объему производства.
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