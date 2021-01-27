На 1 января 2021 года в налоговых органах Минской области состояло на учете 41 654 индивидуальных предпринимателя и по сравнению с 1 января 2020 года их численность увеличилась на 2856, или 6,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, за 2020 год такими плательщиками внесено в бюджет 94,9 млн рублей налогов и других платежей, что на 7,6 млн рублей, или на 8,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года в текущих ценах.

Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей составила 2,7%.

Более половины - 72,2% предпринимателей применяют упрощенную систему налогообложения, доля уплаченных ими платежей в бюджет составляет 67,7%. Плательщиками единого налога являются 22,9% от общего количества, доля платежей – 15,5%. Общий порядок налогообложения используют 4,9% предпринимателей, удельный вес поступлений составляет 16,8%.