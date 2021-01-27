«Савушкин продукт» начал производство глазированных сырков с низким содержанием жира.

В частности, новые творожные сырки обладают классическим ванильным вкусом, содержат всего 5% жирности и уже доступны в магазинах всех крупных торговых сетей страны.

Новые глазированные сырки изготавливаются с использованием мягкого творожного сыра, творога и сливочного масла. Глазурь с какао придает им легкий шоколадный вкус. Продукт производится на основе натурального коровьего молока без добавления консервантов, пальмового масла или растительных жиров.

Сырок называется «Легкий» и ориентирован на поклонников низкожирных и вкусных десертов. Его можно использовать в качестве перекуса между приемами пищи или просто в качестве сладкого десерта, не беспокоясь за свою фигуру. Согласно исследованию Nielsen, сырки с 5% содержанием жира входят в ТОП-10 по покупкам глазированных сырков в Беларуси. И с каждым годом интерес к ним только растет.

Наряду с новинкой продолжают выпускаться традиционные творожные сырки со вкусами шоколада, ванили и вареной сгущенки, а также «Конфетная серия». Их всех объединяет уникальная рецептура от «Савушкина продукта», секрет которой в добавлении особого вида творожного сыра.

«В новом «Легком» творожном сырке мы объединили все то, что так нравится нашим покупателям: легкость, нежный сливочный вкус, приятную сладость и пользу творожного лакомства. Этот продукт подойдет как для сладкоежек, так и для тех, кто следит за своим здоровьем и придерживается здорового образа жизни – отличное предложение для всей семьи», – пояснили в ОАО «Савушкин продукт».

Новинка поставляется в удобной флоу-пак упаковке, каждый сырок весит 50 г. При соблюдении температурного режима от 2 до 6 градусов его срок годности составляет 25 суток. В 100 граммах продукта содержится в среднем 9,8 грамма белков и 28,8 грамма углеводов, а одна порция зарядит энергией примерно на 125 килокалорий.