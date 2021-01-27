Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 января 2021 года выросло до 242,8 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано - 242 тыс. 851 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 229 тыс. 199 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 2131 пациент. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1688 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1718 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 15 тыс. 832 теста. Всего в стране проведено 4 млн 415 тыс. 199 тестов.