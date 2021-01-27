|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ 6 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
12:58 28.01.2021
В 2020 году организациями всех форм собственности Гомельской области построено 6038 новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 494,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 282,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 57,2% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 200,4 тыс. квадратных метров.
Для многодетных семей введено 152,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 85,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 17,3% от общего ввода по области.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 27.01.2021
Курсы в банках
на 28.01.2021
Конвертация в банках
на 28.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте