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ЭКОНОМИКА РБ


С 1 ФЕВРАЛЯ В БЕЛАРУСИ ВЫРАСТУТ СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ И НАДБАВКИ ПЕНСИОНЕРАМ


12:25 28.01.2021

В связи с изменением бюджета прожиточного минимума (БПМ) с 1 февраля 2021 г. автоматически пересматриваются встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ.

Напомним, в Беларуси с 1 февраля 2021 года БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 262,87 рубля. Соответственно, с указанной даты увеличатся: социальные пенсии; доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; надбавки к пенсиям и повышения пенсий отдельным категориям пенсионеров; пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, социальная пенсия (назначается при неполучении трудовой пенсии) с 1 февраля 2021 г составит:

инвалидам 1 группы, в том числе инвалидам с детства – 289,16 рубля;

инвалидам с детства 2 группы - 249,73 рубля;

инвалидам 2 группы, детям в случае потери кормильца - 223,44 рубля;

инвалидам 3 группы - 197,15 рубля;

лицам в возрасте старше общеустановленного пенсионного возраста - 131,44 рубля;

детям-инвалидам до 18 лет при различной степени утраты здоровья — от 210,3 до 289,16 рубля.

Доплата к пенсиям достигшим 75 лет неработающим пенсионерам составит 49,29 рубля, 80 лет — 65,72 рубля. Надбавки к пенсиям инвалидам 1 группы повысится до 65,72 рубля, пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста — до 32,86 рубля.

Кроме того, повышаются пенсии героям Беларуси, героям Советского Союза, героям Социалистического Труда, лицам, награжденным орденами Отечества и Славы трех степеней, инвалидам войны, военнослужащим, проходившим службу в составе действующей армии либо принимавшим участие в боевых действиях при выполнении интернационального долга и некоторым другим категориям.

С 1 февраля вырастут также пособие по уходу за инвалидом 1 группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста: при уходе за одним лицом пособие составит 262,87 рубля, при уходе за двумя и более лицами — 315,44 рубля.
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