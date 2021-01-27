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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОФСТАНДАРТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ МАСТЕРСТВУ БАРИСТА МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В БЕЛАРУСИ
11:52 28.01.2021
Профессиональный стандарт для обучения мастерству бариста может появиться в Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
По оценкам представителей сферы общественного питания, сегодня в Беларуси работают около 3 тысяч бариста. В настоящее время такой профессии нет в Едином тарифном (квалификационном) справочнике должностей, а заведения обучают сотрудников по этому направлению самостоятельно.
При поддержке специалистов Республиканского института профессионального образования представители отрасли на основе своих регламентов работы готовы создать соответствующий профессиональный стандарт, который впоследствии может быть использован для обучения мастерству бариста.
«Работа проводится в рамах Секторального совета квалификаций при МАРТ. Сегодня обсуждали сроки разработки стандарта и особенности подготовки документа в соответствии с действующими нормами. Предварительные результаты планируется рассмотреть уже в марте текущего года», - говорится в сообщении ведомства.
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