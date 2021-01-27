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ЭКОНОМИКА РБ


НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ МОГИЛЕВА В 2020 ГОДУ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 592,2 МЛН РУБЛЕЙ


11:47 28.01.2021

592,2 млн рублей, или 41,2% от общих поступлений в бюджет области, уплатили плательщики Могилева за январь-декабрь 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, крупнейшими плательщиками Могилева являются: РУП «Могилевэнерго», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», филиал ООО «Евроторг» в Могилеве, ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения», РУП «Могилевоблгаз». Доля их поступлений в бюджете города составила 22,1%, или 130,8 млн рублей.

Наибольшие суммы занимают поступления подоходного налога с физических лиц – 212,3 млн. рублей или 35,8%, налога на добавленную стоимость – 165,8 млн. рублей (28,0%), налога на прибыль – 49 млн. рублей (8,3%), дивидендов по акциям и доходов от других форм участия в капитале – 29,8 млн. рублей (5%).

При этом 73,8% поступлений обеспечено плательщиками Ленинского района Могилева, 26,2% – Октябрьского района.
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