|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «БЕЛАЗ» ПЛАНИРУЕТ В 2021 ГОДУ УВЕЛИЧИТЬ ЭКСПОРТ ТЕХНИКИ В РОССИЮ В ДВА РАЗА
11:25 28.01.2021
На 2021 год экспорт ОАО «БЕЛАЗ» запланирован в объеме 482 млн долларов США, темп роста – 124,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ», ожидается рост объема отгрузки в Россию практически в два раза – на 198,2%, в страны СНГ (Армению, Казахстан, Узбекистан, Украину). Намечен рост экспорта в страны Евросоюза на уровне 126,8% и поддержание на высоком уровне отгрузки в страны дальней дуги.
В январе экспорт продукции ОАО «БЕЛАЗ» в Россию, Узбекистан, Украину и Монголию составит более 35 млн долларов. В целом же на первый квартал текущего года экспорт запланирован в объеме свыше 87 млн долларов (темп роста 100,5%).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 27.01.2021
Курсы в банках
на 28.01.2021
Конвертация в банках
на 28.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте