На 2021 год экспорт ОАО «БЕЛАЗ» запланирован в объеме 482 млн долларов США, темп роста – 124,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ», ожидается рост объема отгрузки в Россию практически в два раза – на 198,2%, в страны СНГ (Армению, Казахстан, Узбекистан, Украину). Намечен рост экспорта в страны Евросоюза на уровне 126,8% и поддержание на высоком уровне отгрузки в страны дальней дуги.

В январе экспорт продукции ОАО «БЕЛАЗ» в Россию, Узбекистан, Украину и Монголию составит более 35 млн долларов. В целом же на первый квартал текущего года экспорт запланирован в объеме свыше 87 млн долларов (темп роста 100,5%).