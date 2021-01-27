В белорусских вузах планируют создавать и модернизировать учебные лаборатории и STEM-центры. Об этом сообщила первый замминистра образования Ирина Старовойтова.

"По инициативе Министерства образования во взаимодействии со специалистами Всемирного банка разработан инвестиционный проект модернизации высшего образования в Беларуси. В нем задействованы 18 высших учебных заведений", - сказала она.