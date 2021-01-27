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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛОРУССКИХ ВУЗАХ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАВАТЬ И МОДЕРНИЗИРОВАТЬ УЧЕБНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ И STEM-ЦЕНТРЫ
10:44 28.01.2021
В белорусских вузах планируют создавать и модернизировать учебные лаборатории и STEM-центры. Об этом сообщила первый замминистра образования Ирина Старовойтова.
"По инициативе Министерства образования во взаимодействии со специалистами Всемирного банка разработан инвестиционный проект модернизации высшего образования в Беларуси. В нем задействованы 18 высших учебных заведений", - сказала она.
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