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ЭКОНОМИКА РБ


СЕРВИС ЯНДЕКС GO ОКАЖЕТ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ПОСТРАДАВШИМ ОТ КОРОНАВИРУСА ВОДИТЕЛЯМ В БЕЛАРУСИ


10:19 28.01.2021

Сервис Яндекс Go расширяет географию программы финансовой поддержки для перевозчиков-партнеров во время пандемии — сегодня она стала доступна в Беларуси.

Программа направлена на партнеров, чьи водители пострадали от коронавируса.

Средства пойдут на выплаты водителям, которые заболели коронавирусом или были отправлены на карантин из-за контактов с заболевшими. Программа распространяется на всех, кто регулярно оказывает услуги через платформу Яндекс Go и выполняет заказы хотя бы пару часов в день.

Размер финансовой поддержки зависит от истории выполненных заказов, в день он составит половину чистого среднего суточного дохода за последние полгода. Вознаграждение рассчитывается за 14 дней болезни или карантина.

Чтобы получить выплату, водителю необходимо обратиться в службу поддержки Яндекс Go через свое водительское приложение, указать, что случилось, и прислать фото подтверждающих документов.

Программа финансовой поддержки также действует в Казахстане, России, Латвии, Эстонии, Сербии, Армении, Грузии и Молдове, в остальных странах, где работает сервис, идет процесс подключения. Общая сумма, выделенная Яндекс Go на программу поддержки — более 6 млн долларов.
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