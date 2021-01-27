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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СУММА ПОСТУПИВШЕГО В БЮДЖЕТ НАЛОГА НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС ЗА 2020 ГОД СОСТАВИЛА 3,6 МЛН РУБЛЕЙ
09:51 28.01.2021
В Витебской области сумма поступившего в бюджет налога на игорный бизнес за январь-декабрь 2020 года составила 3,6 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в доходах бюджета области это составляет всего лишь 0,2%.
Согласно статье 356 Налогового кодекса Беларуси, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).
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