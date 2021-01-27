В Витебской области сумма поступившего в бюджет налога на игорный бизнес за январь-декабрь 2020 года составила 3,6 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в доходах бюджета области это составляет всего лишь 0,2%.

Согласно статье 356 Налогового кодекса Беларуси, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).