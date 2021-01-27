В 2020 году доля дальнего зарубежья в общей отгрузке продукции ОАО «БЕЛАЗ» составила 34%, тогда как за 2019 год – только 7,7%, а за последние 5 лет – в среднем 16%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ», в прошлом году продукция компании поставлена в 24 страны мира, причем 17 из них – это государства дальнего зарубежья (темп роста составил 237,3%).

Серьезный рост экспорта в минувшем году наблюдался в Монголию (самосвалы грузоподъемностью 110–130 тонн, бульдозеры, погрузчики, поливооросительные машины), темп роста составил свыше 118 % к уровню 2019 года. В ноябре 2020-го закончилось исполнение в части отгрузки самого крупного контракта на поставку техники в Индию, куда отправлено 77 самосвалов грузоподъемностью 130 тонн и запчастей к ним.

После 6-летнего перерыва возобновились поставки карьерной техники в ЮАР. Выделяется также по итогам 2020 года и отгрузка техники в Узбекистан, куда благодаря проекту по расширению Алмалыкского ГОКа реализованы самосвалы грузоподъемностью от 55 до 240 тонн (рост порядка 140 % к уровню 2019 года).