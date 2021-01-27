ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.01.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЗ В 2020 ГОДУ ЗНАЧИТЕЛЬНО НАРАСТИЛ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ В ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ


09:36 28.01.2021

В 2020 году доля дальнего зарубежья в общей отгрузке продукции ОАО «БЕЛАЗ» составила 34%, тогда как за 2019 год – только 7,7%, а за последние 5 лет – в среднем 16%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ», в прошлом году продукция компании поставлена в 24 страны мира, причем 17 из них – это государства дальнего зарубежья (темп роста составил 237,3%).

Серьезный рост экспорта в минувшем году наблюдался в Монголию (самосвалы грузоподъемностью 110–130 тонн, бульдозеры, погрузчики, поливооросительные машины), темп роста составил свыше 118 % к уровню 2019 года. В ноябре 2020-го закончилось исполнение в части отгрузки самого крупного контракта на поставку техники в Индию, куда отправлено 77 самосвалов грузоподъемностью 130 тонн и запчастей к ним.

После 6-летнего перерыва возобновились поставки карьерной техники в ЮАР. Выделяется также по итогам 2020 года и отгрузка техники в Узбекистан, куда благодаря проекту по расширению Алмалыкского ГОКа реализованы самосвалы грузоподъемностью от 55 до 240 тонн (рост порядка 140 % к уровню 2019 года).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.01.2021
валюта курс
EUR 3.1368
USD 2.5818
RUB 3.4399
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1368 +0.008
USD 2.5818 +0.0036
RUB 3.4399 +0.0264
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1350 3.1450
USD 2.5930 2.6000
RUB 3.4120 3.4320
подробнее

Конвертация в банках
на 28.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2060 1.2140
EUR/RUB 91.5000 92.3000
USD/RUB 75.6000 76.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте