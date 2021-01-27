В 2020 году организациями всех форм собственности Минской области построено 10,9 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 1 191 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 347,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 29,2% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 239,8 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 158,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 802,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 67,4% от общего ввода по области.