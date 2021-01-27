В организациях и обособленных структурных подразделениях Белорусской железной дороги в 2020 году было внедрено 462 рационализаторских предложения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в результате их использования получен экономический эффект в размере 3964,34 тыс. рублей. В разработках и внедрении рационализаторских предложений приняли участие почти 700 новаторов Белорусской железной дороги.

Новые решения были направлены на обеспечение безопасности движения, экономию и рациональное использование трудовых, топливно-энергетических и материальных ресурсов, совершенствование процессов ремонта и эксплуатации тягового подвижного состава, улучшение условий труда и др.

Лучшие результаты рационализаторской деятельности продемонстрировали работники Барановичского отделения Белорусской железной дороги, где подано и внедрено 62 рацпредложения, получен экономический эффект в размере 1862 тыс. рублей. В лидерах в 2020 году также Гомельское отделение БЖД. Здесь подано и внедрено 127 рацпредложений, от которых экономический эффект составил 697,75 тыс. рублей. В тройке лучших и Минское отделение Белорусской железной дороги – подано и внедрено 52 рацпредложения, экономический эффект – 558,65 тыс. рублей.