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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ НА БЖД В 2020 ГОДУ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ СОСТАВИЛ 3,9 МЛН РУБЛЕЙ
18:00 27.01.2021
В организациях и обособленных структурных подразделениях Белорусской железной дороги в 2020 году было внедрено 462 рационализаторских предложения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в результате их использования получен экономический эффект в размере 3964,34 тыс. рублей. В разработках и внедрении рационализаторских предложений приняли участие почти 700 новаторов Белорусской железной дороги.
Новые решения были направлены на обеспечение безопасности движения, экономию и рациональное использование трудовых, топливно-энергетических и материальных ресурсов, совершенствование процессов ремонта и эксплуатации тягового подвижного состава, улучшение условий труда и др.
Лучшие результаты рационализаторской деятельности продемонстрировали работники Барановичского отделения Белорусской железной дороги, где подано и внедрено 62 рацпредложения, получен экономический эффект в размере 1862 тыс. рублей. В лидерах в 2020 году также Гомельское отделение БЖД. Здесь подано и внедрено 127 рацпредложений, от которых экономический эффект составил 697,75 тыс. рублей. В тройке лучших и Минское отделение Белорусской железной дороги – подано и внедрено 52 рацпредложения, экономический эффект – 558,65 тыс. рублей.
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