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ЭКОНОМИКА РБ


В ПЯТИ ОРГАНИЗАЦИЯХ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ НА НАЧАЛО ДЕКАБРЯ СОСТАВЛЯЛА 538 ТЫС. РУБЛЕЙ


17:52 27.01.2021

Прокуратура Минской области проанализировала полноту и своевременность выплаты заработной платы на территории региона в 2020 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в пяти организациях Минского, Молодечненского и Слуцкого районов на начало декабря 2020 допущена задолженность по оплате труда на 538 тыс. рублей. Трое из указанных предприятий не выплатили деньги в полном объеме, начато производство по делам об экономической несостоятельности (банкротстве).

Прокурор Слуцкого района, в частности, из-за несоблюдения сроков оплаты труда в декабре 2020 года вынес в адрес руководителя предприятия-должника предписание, в котором потребовал погасить задолженность, объявил официальное предупреждение о недопустимости повторного такого нарушения. К настоящему времени акт надзора исполнен в полном объеме.

Прокуратура Минской области изучила также принятые местными исполнительными и распорядительными органами меры по реализации прав граждан на достойную и своевременную оплату труда. К слову, эти вопросы рассматривали в течение 2020 года на заседаниях Минского облисполкома и райгорисполкомов с принятием управленческих решений.

Как оказалось, в отдельных районах имелись факты оплаты труда ниже государственного минимального социального стандарта.

Например, при выполнении установленной нормы своевременно не произвели доплату до размера минимальной зарплаты сотрудникам в организациях АПК Березинского, Борисовского, Копыльского и Солигорского районов.

В Минском, Воложинском районах и г.Жодино профильные комиссии оперативно не приняли необходимых мер по контролю за оплатой труда.

При этом повсеместно в регионе оставлены без внимания проблемы оплаты труда в организациях, не обязанных отчитываться в органы статистики.

Прокуратура Минской области по всем фактам невыплаты заработной платы вынесла официальные предупреждения руководителям организаций Минского района. А прокуроры Любанского, Минского и Пуховичского районов объявили официальные предупреждения руководителям предприятий, допустивших нарушения сроков выплаты денег.

По результатам анализа прокуратура Минской области внесла представление в Минский облисполком. После рассмотрения акта надзора налажен надлежащий контроль в сфере оплаты труда, двое должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
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