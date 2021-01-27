Объем производства продукции по проектам Государственной программы инновационного развития (ГПИР) за 2016 год – 9 месяцев 2020 года составил 5,2 млрд рублей, в том числе в 2019 году – 1,7 млрд рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции, приуроченной ко Дню белоруской науки, первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Андрей Косовский.

По его словам, положительная динамика есть и по другим показателям инновационного развития. Так, объем отгруженной инновационной продукции с начала пятилетки увеличился в два раза, а объем экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции превысил 35%. При этом удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме производства промпредприятий увеличился с 13,1% в 2015 году до 17,8% в 2020 году. Только в рамках ГПИР создано и модернизировано более 10 тысяч рабочих мест, с уровнем производительности выше, чем в ЕС, введено в эксплуатацию 60 производств.

Среди успешно реализованных и важных для республики инновационных проектов можно отметить следующие: строительство БелАЭС, где освоены принципиально новые для Беларуси технологии получения электроэнергии с использованием ядерных реакторов (V технологический уклад); производство новых импортозамещающих антибиотиков и лекарств на Борисовском заводе медицинских препаратов; сборка легковых автомобилей на 2012-2030 годы (СЗАО «БЕЛДЖИ»); производство установок коррекции микроструктур фазосдвигающих фотошаблонов на ОАО «Планар»; создание искусственных клапанов сердца нового поколения с улучшенными эксплуатационными характеристиками, отвечающих требованиям международных стандартов; создание кластера сложных медицинских приборов и систем обеспечения безопасности на предприятии «АДАНИ»; производство интегральных микросхем по субмикронным проектным нормам (V технологический уклад) на ОАО «ИНТЕГРАЛ». Единственный в Беларуси производитель белой жести (толщиной 0,11-0,5 мм) для нужд страны, государств ближнего зарубежья и СНГ Миорский металлопрокатный завод (ООО «ММПЗ-Групп») также реализован в рамках Государственной программы. И этот список можно продолжить.

Весомый вклад в обеспечение устойчивого инновационного развития страны вносят проекты по созданию новых производств и мероприятия по развитию инновационной инфраструктуры. Наиболее динамичное развитие технопарков пришлось на 2016-2020 годы, их количество увеличилось с 10 до 17. Рост количества технопарков также говорит об увеличении востребованности услуг поддержки инновационного предпринимательства и стартап-движения. В настоящий момент в республике функционирует 18 технопарков, среди которых 15 действуют за пределами г. Минска. При этом только за период 2018-2021 гг. в качестве субъектов инновационной инфраструктуры зарегистрировано 4 новых технопарка.

«Динамичность развития сети технопарков подтверждается устойчивым ростом показателей их деятельности. Так, по итогам первого полугодия 2020 года численность работников технопарков и резидентов увеличилась в 2 раза по сравнению с 2016 годом. За этот период резидентами произведено продукции на полмиллиарда рублей, при этом на экспорт отгружено порядка 35%», – подчеркнул Андрей Косовский.

Он также отметил, что уже подготовлен проект Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы. В новую госпрограмму войдут проекты по самым различным направлениям, от цифровых технологий и машиностроения до медицины и сельского хозяйства, основанные прежде всего на разработках белорусских ученых. Всего в рамках новой ГПИР планируется реализовать более 100 инновационных проектов, в том числе инновационные проекты по следующим приоритетным направлениям: машиностроение, машиностроительные технологии, приборостроение и инновационные материалы – 8 проектов; биологические, медицинские, фармацевтические и химические технологии и производства – 6 проектов; агропромышленные и продовольственные технологии – 3 проекта; энергетика, строительство, экология и рациональное природопользование – 2 проекта; обеспечение безопасности человека, общества и государства – 1 проект.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, по результатам программы планируется создать более 12 тыс. новых рабочих мест и достичь показателей инновационного развития, соответствующих уровню стран – лидеров региона Восточной Европы.