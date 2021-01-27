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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ НА $2,4 МЛН ПРОДАНЫ В КИТАЙ НА БУТБ


17:33 27.01.2021

На торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) 26 января 2021 продано в Китай 11 тыс. куб. м белорусских пиломатериалов на $2,4 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, за счет роста цен в ходе этой специальной торговой сессии белорусские экспортеры получили дополнительную выручку в размере $91 тыс.

«На специальных биржевых торгах пиломатериалы продаются с доставкой конечному потребителю на территории Китая. При этом покупатель может выбрать наиболее удобный ему базис поставки. Например, на вчерашних торгах выставленный на продажу объем пилопродукции был приобретен с доставкой до Циндао - крупнейшего морского порта провинции Шаньдун. Таким образом повышается привлекательность белорусских товаров для покупателей из Китая, а отечественные экспортеры получают возможность расширить географию продаж и увеличить выручку», - рассказали в пресс-службе.
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