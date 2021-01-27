|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ НА $2,4 МЛН ПРОДАНЫ В КИТАЙ НА БУТБ
17:33 27.01.2021
На торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) 26 января 2021 продано в Китай 11 тыс. куб. м белорусских пиломатериалов на $2,4 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, за счет роста цен в ходе этой специальной торговой сессии белорусские экспортеры получили дополнительную выручку в размере $91 тыс.
«На специальных биржевых торгах пиломатериалы продаются с доставкой конечному потребителю на территории Китая. При этом покупатель может выбрать наиболее удобный ему базис поставки. Например, на вчерашних торгах выставленный на продажу объем пилопродукции был приобретен с доставкой до Циндао - крупнейшего морского порта провинции Шаньдун. Таким образом повышается привлекательность белорусских товаров для покупателей из Китая, а отечественные экспортеры получают возможность расширить географию продаж и увеличить выручку», - рассказали в пресс-службе.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 27.01.2021
Курсы в банках
на 27.01.2021
Конвертация в банках
на 27.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте