На торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) 26 января 2021 продано в Китай 11 тыс. куб. м белорусских пиломатериалов на $2,4 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, за счет роста цен в ходе этой специальной торговой сессии белорусские экспортеры получили дополнительную выручку в размере $91 тыс.

«На специальных биржевых торгах пиломатериалы продаются с доставкой конечному потребителю на территории Китая. При этом покупатель может выбрать наиболее удобный ему базис поставки. Например, на вчерашних торгах выставленный на продажу объем пилопродукции был приобретен с доставкой до Циндао - крупнейшего морского порта провинции Шаньдун. Таким образом повышается привлекательность белорусских товаров для покупателей из Китая, а отечественные экспортеры получают возможность расширить географию продаж и увеличить выручку», - рассказали в пресс-службе.