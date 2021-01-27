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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПОВЫШАЮТСЯ ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО
17:23 27.01.2021
С 28 января 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС Беларуси вырастут на 1 копейку.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», литр бензина АИ-92-К5-Евро будет стоить 1,72 рубля, АИ-95-К5-Евро - 1,82 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,04 рубля, дизельного топлива ДТ - 1,82 рубля.
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