ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ ПОВЫШАЮТСЯ ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО

17:23 27.01.2021 С 28 января 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС Беларуси вырастут на 1 копейку. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», литр бензина АИ-92-К5-Евро будет стоить 1,72 рубля, АИ-95-К5-Евро - 1,82 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,04 рубля, дизельного топлива ДТ - 1,82 рубля.