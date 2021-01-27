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ЭКОНОМИКА РБ
НА ЕПЭУ БУДЕТ ВЫВЕДЕНА ИЗ ОБРАЩЕНИЯ УСЛУГА ПО СОЦВЫПЛАТАМ
17:20 27.01.2021
На едином портале электронных услуг выводится из обращения услуга по социальным выплатам.
«С 1 февраля по решению владельца государственного информационного ресурса «Банк данных социальных выплат» на едином портале электронных услуг выводится из обращения электронная услуга (ЭУ) 3.16.04 «Список получателей пенсий, имеющих 1 либо 2 группу инвалидности», - говорится в сообщении Национального центра электронных услуг.
Таким образом, с февраля заявки на предоставление данной ЭУ приниматься не будут.
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