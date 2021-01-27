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ЭКОНОМИКА РБ
С 28 ЯНВАРЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ АЭРОПОРТУ МИНСК ИЗМЕНИТСЯ СХЕМА ВХОДА В АЭРОВОКЗАЛ
17:01 27.01.2021
С 28 января в Национальном аэропорту Минска в тестовом режиме начнет работать система тепловизионного контроля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе аэропорта, в связи с этим изменится схема входа в здание аэровокзала.
Новое оборудование установлено в общедоступной зоне сектора прилета 1-2 на первом этаже и в секторе вылета 3-4 на эстакаде второго этажа.
Каждому пассажиру, посетителю и сотруднику для доступа в терминал необходимо будет проходить через вышеуказанные входы через систему тепловизионного контроля. В свою очередь остальные входы в терминал будут закрыты в целях высокой эффективности проводимой термометрии.
На двух входах в терминал установлены небольшие станции измерения температуры - камеры с функцией определения температуры тела и высокоточные детекторы. Они подключены к компьютерам для выполнения конфигурации по определению температуры тела. Оборудование позволяет сделать фотофиксацию человека с указанием его температуры.
При обнаружении аномальной температуры срабатывает сигнал, и персонал аэропорта получает уведомление о необходимости выявления человека с повышенной температурой. После того, как человека находят, ему предлагают пройти к сотрудникам медицинской службы для осмотра.
При этом на выход из аэровокзального комплекса ограничения не распространяются – терминал можно покинуть через любой выход, не оборудованный термометрией.
Кроме того, такая же система установлена в контролируемой зоне аэропорта - в секторе международного прилета 1-4 со стороны перрона. Здесь мониторинг будет проводиться для прибывающих пассажиров. Станции измерения работают при входе прибывшего пассажира в терминал до прохождения паспортного контроля.
Поставка оборудования для Национального аэропорта Минск осуществлена в рамках финансовой помощи ВОЗ.
Установленные станции измерения температуры характеризуются:
высокой безопасностью - бесконтактная термография позволяет избежать риска инфицирования;
высокой эффективностью - обнаружение повышенной температуры занимает меньше секунды, и есть возможность детекции нескольких человек одновременно;
высокой степенью обнаружения - измерение температуры в области головы позволяет избежать смешивания данных о других людях, а точность измерения температуры может достигать ± 0,3 ℃.
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