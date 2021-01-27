ОАО «Белорусская лесная компания» вошло в число лидеров по количеству и объемам сделок, совершенных в 2020 году, по секции лесопродукции и в общем объеме биржевых сделок, согласно обновленному рейтингу деловой активности биржевых брокеров.

Полный рейтинг брокеров размещен на официальном сайте ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

ОАО «Белорусская лесная компания» зарегистрировано в качестве брокера на БУТБ с 2005 года и стабильно занимает лидирующие позиции в рейтинге. Всего же на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» аккредитованы 50 брокеров, на долю которых приходится почти треть биржевого оборота. При этом, количество сделок совершаемых при содействии брокеров, с каждым годом растет. Отметим, что торговля через брокеров в значительной мере способствует привлечению иностранных клиентов, для которых торги не являются основным торгово-закупочным инструментом.