ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.01.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКАЯ ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ ВОШЛА В ТОП-3 БИРЖЕВЫХ БРОКЕРОВ


16:52 27.01.2021

ОАО «Белорусская лесная компания» вошло в число лидеров по количеству и объемам сделок, совершенных в 2020 году, по секции лесопродукции и в общем объеме биржевых сделок, согласно обновленному рейтингу деловой активности биржевых брокеров.

Полный рейтинг брокеров размещен на официальном сайте ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

ОАО «Белорусская лесная компания» зарегистрировано в качестве брокера на БУТБ с 2005 года и стабильно занимает лидирующие позиции в рейтинге. Всего же на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» аккредитованы 50 брокеров, на долю которых приходится почти треть биржевого оборота. При этом, количество сделок совершаемых при содействии брокеров, с каждым годом растет. Отметим, что торговля через брокеров в значительной мере способствует привлечению иностранных клиентов, для которых торги не являются основным торгово-закупочным инструментом.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.01.2021
валюта курс
EUR 3.1288
USD 2.5782
RUB 3.4135
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1368 +0.008
USD 2.5818 +0.0036
RUB 3.4399 +0.0264
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1350 3.1400
USD 2.5820 2.5870
RUB 3.4260 3.4360
подробнее

Конвертация в банках
на 27.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2120 1.2160
EUR/RUB 91.2000 91.6000
USD/RUB 75.2000 75.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте