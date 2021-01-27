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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «АГАТ – ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ИЗГОТОВИЛО ДЛЯ МИНОБОРОНЫ ДВА ТРЕНАЖЕРА РАДИОРЕЛЕЙНЫХ СТАНЦИЙ


16:43 27.01.2021

ОАО «Агат – электромеханический завод» в декабре 2020 года в рамках договоров с Министерством обороны Беларуси изготовило два учебных тренажера: радиорелейных станций Р-434 «Цитрус» и Р-414МБРП «Сосна-2».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, изделия, представляющие собой сборные конструкции из металлического профиля с прозрачными стенками, с установленными техническими средствами, телекоммуникационным оборудованием и антенными постами, были смонтированы и настроены в учебной аудитории кафедры связи УО «Военная академия Республики Беларусь». Для реализации проекта была разработана конструкторская документация на каркасы, стойки антенных постов, комплекты кабелей и жгутов, напольные кабельные каналы, рама распределения нагрузки антенных постов и другие узлы.

Особенность изготовленных ОАО «Агат – электромеханический завод» тренажеров заключается в том, что они предназначены для подготовки личного состава Вооруженных Сил к работе на радиорелейных станциях, получения военнослужащими навыков и опыта работы со средствами связи и электропитания, телекоммуникационным и иным оборудованием, применяемым при организации радиорелейных и кабельных каналов связи. Данные изделия, установленные в учебном классе, выполняют все основные функции радиорелейных станций Р-434 «Цитрус» и Р-414МБРП «Сосна-2».

Цель разработки подобных комплексов – совершенствование учебно-материальной базы военно-учебных заведений, повышение эффективности и сокращение сроков подготовки будущих офицеров-связистов Вооруженных Сил Республики Беларусь на этих типах средств связи. Тренажеры, изготовленные ОАО «Агат – электромеханический завод», дают возможность курсантам обрести практические навыки работы на средствах связи и повысить уровень профессиональной подготовки в стенах учебного заведения.
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