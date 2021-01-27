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ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ДЕКАБРЕ ВЫРОСЛА НА 10%
16:35 27.01.2021
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минской области в декабре 2020 г. составила 1427,1 рубля. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Главном статистическом управлении региона.
Напомним, в ноябре текущего года средняя зарплата в области была 1297,4 рубля.
Таким образом в декабре она выросла по сравнению с ноябрем на 129,7 рубля, или почти на 10%.
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