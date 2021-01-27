В БГУ стартовал «Зимний университет-2021».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, занятия организованы в онлайн-формате на платформе Образовательного портала университета.

К участию приглашаются все желающие студенты и школьники, независимо от места учебы и проживания. На выбор предлагается более 10 учебных дисциплин, подготовленных преподавателями девяти факультетов БГУ. Образовательная программа включает лекционные занятия по цифровой безопасности, Web-программированию, ГИС-технологиям, паразитологии, нумизматике и др. Выбор количества курсов неограничен.

Кроме того, программа «Зимнего университета» включает проект «Международная неделя». Перед слушателями с лекциями выступят ученые и преподаватели из Университета Миннесоты (США), Кембриджского университета (Великобритания), Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Россия) и др. Всего запланировано семь онлайн-встреч на темы политологии, экологии, гидромеханики, физиологии микроорганизмов и др. Одна из них уже состоялась с участием профессора Университета Хэмлина Дэвида Шульца (Миннесота, США). Он рассказал о конституционно-правовых основах американского федерализма, системе разделения властей, проанализировал полномочия партий.

Присоединиться к обучению можно на любом этапе. Для этого необходимо пройти регистрацию, создать учетную запись, указать электронный адрес и выбрать интересующую тему занятия. В случае отсутствия информации по заявленным дисциплинам можно подписаться на рассылку-напоминание.

Завершится работа «Зимнего университета» 5 февраля лекцией «Интеграция гендерного измерения в юридические исследования».

По окончании обучения слушателям выдадут сертификаты, а студентам БГУ прослушанные дисциплины курс внесут в приложение к диплому.

Организатором мероприятия выступает Главное управление образовательной деятельности БГУ. Это второй сезон образовательного проекта. Организуют его с целью расширения, углубления знаний в области гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, а также создания условий для самореализации молодежи.