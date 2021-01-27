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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 241,1 ТЫС.


15:02 27.01.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 января 2021 года выросло до 241,1 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 241 тыс. 133 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 227 тыс. 068 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 2143 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1678 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1651 человека, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 15 тыс. 666 тестов тестов. Всего в стране проведено 4 млн 399 тыс. 367 тестов.
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