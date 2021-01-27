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ЭКОНОМИКА РБ
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ОСВАИВАЮТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ГРГУ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ
14:55 27.01.2021
Образовательная программа «Университет образовательных инноваций: инновационные методы обучения» стартовала в Гродненском государственном университете (ГрГУ) имени Янки Купалы на русском и английском языках.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГрГУ имени Янки Купалы, ее участниками стали 30 преподавателей 13 факультетов. Программа курсов включает два учебных модуля.
Первый посвящен видео как инструменту обучения для преподавателей и студентов, второй – платформе Microsoft Teams и ее интерактивным возможностям.
Слушатели курсов получат информацию об актуальных форматах обучающего видео, станут участниками мастер-класса по основам сценической речи, научатся разрабатывать видеосценарии, запишут проморолик по одной из дисциплин, освоят методические приемы использования видеоконтента в учебной деятельности.
В ходе курсов состоится знакомство слушателей с новинкой компании Microsoft – платформой Teams, которая позволяет организовывать чаты и видеовстречи, предоставляет доступ к облачному хранилищу файлов, помогает планировать и осуществлять совместную работу студентов, оценивать результативность выполненных заданий.
Курсы будут проходить в университете до 5 марта. В русскоязычной группе занятия будут проходить по понедельникам, в англоязычной – по четвергам.
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