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ЭКОНОМИКА РБ


КОЛИЧЕСТВО ПАССАЖИРОВ В МИНСКОМ МЕТРО УМЕНЬШИЛОСЬ НА ЧЕТВЕРТЬ


14:51 27.01.2021

Объем перевозки пассажиров метрополитеном Минска за 2020 год составил почти 219 миллионов 290 тысяч человек, что на 25,5% меньше чем в 2019 году (в 2019 году – почти 294 миллиона человек).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе метрополитена, среднесуточная перевозка пассажиров в прошлом году составила почти 600 тысяч (в 2019 – более 800 тысяч человек).

Между тем доля метрополитена в перевозках коммунальным пассажирским транспортом остается по-прежнему самым значимым среди других видов городского транспорта и составляет 36,4%.

В 2020 году наиболее загруженными станциями по пассажиропотоку были: «Каменная Горка» (посетили более 17 миллионов 788 тысяч человек за год), «Площадь Ленина» (свыше 13 миллионов 738 тысяч), «Уручье» (свыше 13 миллионов 418 тысяч), «Площадь Якуба Коласа» (почти 12 миллионов 304 тысячи), «Малиновка» (более 10 миллионов 886 тысяч) и «Академия наук» (свыше 10 миллионов 21 тысячи).

За неполный ноябрь и декабрь 2020 года станции третьей линии метро посетили более 483 тысяч пассажиров.

Основные формы оплаты проезда в метрополитене в 2020 году выглядели следующим образом: жетоны использовали 32% пассажиров, бесконтактные карты метро – 7,9%, бесконтактные карты Минсктранса – 35,7%, бесконтактные банковские карты – 14,7% человек.
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