В 2020 г. граждане направили 102 жалобы и обращения, касающихся работы риелторских организаций. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

В настоящее время риелторские услуги оказывают 154 коммерческие организации, у 148 из них есть лицензии на оказание юридических услуг.

Для выявления недостатков в деятельности риелторских организаций обращения анализируют, после чего наиболее актуальные вопросы освещают в СМИ и интернете. Немаловажное значение имеет также организованная Министерством юстиции горячая линия, на которую поступает значительное количество обращений.

В то же время пока нельзя вести речь о снижении количества обоснованных жалоб, касающихся действий (бездействия) работников риелторских организаций. Так, в истекшем году из общего количества рассмотренных Минюстом жалоб обоснованными были 33%, как и в 2019 г.

Благодаря многочисленным разъяснениям о недопустимости понуждения покупателей объектов недвижимости к заключению договоров на оказание риелторских услуг количество жалоб несколько снизилось. Однако поступает много обращений по поводу нарушения порядка оказания риелторских услуг, качества таких услуг, недостоверной рекламы объектов недвижимости.

Так, из поступивших в 2020 г. письменных и электронных обращений 22,6% обращений затрагивали вопросы порядка оказания риэлтерских услуг, в том числе правомочности того или иного работника риэлтерской организации оказывать такие услуги.

При этом 16,7% содержали вопросы размещения ненадлежащей, в том числе недостоверной рекламы объектов недвижимости, 14,7% обращений касались ненадлежащего качества оказанных риэлтерских услуг, а в 13,7% – оплаты риэлтерских услуг, в 9,8% – понуждения покупателей объектов недвижимости к заключению договоров на оказание риэлтерских услуг, уже оказываемых продавцу данных объектов, и оплате стоимости этих услуг.

Еще 9,8% обращений вызваны неправомерными действиями работников риэлтерских организаций при оказании потребителям риэлтерских услуг по представлению информации о предлагаемых к найму объектах недвижимости.

Остальные обращения (12,7%) касались иных вопросов в сфере риэлтерской деятельности, в том числе содержали просьбы о разъяснении законодательства при оказании потребителям риэлтерских услуг.

По результатам рассмотрения обращений вынесены 10 предписаний об устранении выявленных нарушений девяти риелторским организациям (одной из них — дважды), а именно: ООО «Альфа-Риэлт» (1), ООО «Альфа ключ» (1), ООО «Агентство недвижимости «Этажи» (1), ООО «Гарант недвижимость» (1), ООО «Империя недвижимости» (1), ООО «Недвижимость для всех» (2), ОДО «Старый стиль» (1), ООО «Твоя столица» (1), ООО «Центр недвижимости «Миллениум-Реалт» (1).

Семи риелторам вынесены восемь предупреждений за нарушения законодательства, регулирующего деятельность по оказанию риелторских услуг (одному из них предупреждение выносилось дважды). За нарушение правил осуществления риелторской деятельности к административной ответственности в виде штрафа привлечен директор риелторской организации ООО «Недвижимость для всех».

Приостановлено действие идентификационных пластиковых карточек четырех агентов по операциям с недвижимостью в связи с нарушением законодательства и требований к осуществлению риелторской деятельности.

В адрес трех риелторских организаций (ООО «Готовые решения», ООО «Твой маёнтак», ООО «Альфа ключ») направлены письма о принятии мер к надлежащей организации работы.

Между тем наряду с риэлтерскими организациями, в отношении которых поступили обоснованные жалобы, имеются организации, принявшие меры к устранению ранее имевших в их работе недостатков и в отношении которых за истекший год нареканий не было.