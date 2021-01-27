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ЭКОНОМИКА РБ


ВЫЯВЛЕННЫЙ РЕЗЕРВ ЭКОНОМИИ ТЭР НА ПРЕДПРИЯТИЯХ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ СОСТАВИЛ 8,2 ТЫС. Т У.Т.


14:12 27.01.2021

В 2020 году Брестским областным управлением по надзору за рациональным использованием ТЭР Департамента по энергоэффективности проводились проверки на субъектах хозяйствования региона.

Как сообщил главный специалист инспекционно-энергетического отдела управления Виктор Шумак, проведено 51 контрольно-аналитическое мероприятие (за 2019 г. – 73), в том числе 47 мониторингов (за 2019 г. – 67) и 4 выборочные проверки (за 2019г. – 6). По их результатам предприятиям Брестской области выдано 5 предписаний (в 2019 г. – 6) и 42 рекомендации (в 2019 г. – 67). Выявленный резерв экономии ТЭР на предприятиях области составил 8,2 тыс. т у.т. (за 2019 г. – 2,2 тыс. т у.т.).

По фактам нерационального использования топливно-энергетических ресурсов, выявленных у субъектов хозяйствования Брестской области, составлено 54 протокола об административных правонарушениях (за 2019 г. – 115), в том числе: по ч.1 ст.20.1 КоАП за нерациональное использование топливно-энергетических ресурсов составлено 48 протоколов; по ч.2 ст. 20.1 за использование топливно-энергетических ресурсов без утвержденных в установленном порядке норм их расхода составлено 5 протоколов; по ч.3 ст. 20.1. КоАП за использование неработающих систем регулирования подачи тепловой энергии в многоквартирных жилых домах либо их отсутствие составлен 1 протокол.

Вступили в законную силу постановления о наложении административного взыскания на сумму 3537,00 рублей (в 2019 г. – 4648,75 руб.).

Результаты надзорной деятельности управления за 2020 год указывают на наличие потенциала к снижению потребления энергоресурсов на предприятиях Брестской области и работы инспекции по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов. Снижение числа проведенных контрольно-аналитических мероприятий и административных процессов по нарушениям законодательства в сфере энергосбережения обусловлено временной приостановкой их проведения весной 2020 года в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
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