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ЭКОНОМИКА РБ


КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛ В ЯНВАРЕ ПРЕВЫШЕНИЕ ТОРГОВЫХ НАДБАВОК НА 60 НАИМЕНОВАНИЙ ТОВАРОВ


13:41 27.01.2021

Мониторинг Комитета государственного контроля Могилевской области выявил в январе 2021 года превышение торговых надбавок на 60 наименований товаров в торговых объектах Могилева, Бобруйска и Хотимского района.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, необоснованное завышение цен установлено в 10 из 16 магазинов, подвергнутых мониторингу. В среднем торговые надбавки превышали установленные законодательством в 1,5-2 раза.

Так, 21 января текущего года в могилевском магазине на 13 наименований вареных колбасных изделий применялись торговые надбавки 29,9-40,6% вместо 20%, на 6 наименований товаров для детского питания – 29-29,8% вместо 15%, на 2 наименования растительного масла – 30,6-42,9% вместо 25%, на хлопья овсяные – 69,7% вместо 30%, на яйца – 39,1% вместо 25%. Субъектам выданы рекомендации об устранении нарушений, их выполнение взято на контроль.

Следует отметить, что соблюдение законодательства о ценообразовании постоянно находится в центре внимания госконтролеров.

В 2020 году Комитетом госконтроля Могилевской области пресечены нарушения дисциплины цен в 109 торговых объектах из 241, где проводился мониторинг. В отдельных случаях торговые надбавки были в 7 раз выше, чем установлено законодательством. Причем нарушения ценообразования на социально значимые товары были выявлены не только в розничной торговле, но и у производителей и оптовиков.

В частности, на протяжении 4 месяцев завышал оптовые надбавки крупный поставщик детского питания. Как результат, сумма незаконно полученного дохода превысила 115 тыс. рублей. Теперь субъекту хозяйствования грозит штраф в двукратном размере этого дохода.
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