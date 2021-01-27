В 2020 году на Минском моторном заводе (ММЗ0 собрали 41 708 двигателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «УКХ «ММЗ», ежедневно в истекшем году на заводе выпускалось с конвейера 163 мотора различной модификации.

Несмотря на экономические и географические сложности, вызванные повсеместными карантинными мерами и ограничениями, почти 43 тысячи Минских мотора в 2020 году отправились по адресам своих потребителей.

Предварительный план сборки и реализации на 2021 год составляет 44 270 двигателей.