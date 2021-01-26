Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) приглашает граждан принять участие в антимонопольном расследовании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, по заявлению ООО «МенюБай» проводится расследование о нарушении антимонопольного законодательства ООО «Фудтех системс». В рамках рассмотрения заявления изучается мнение потребителей по вопросу: «Могли бы вы по ошибке воспользоваться одним сервисом по доставке еды вместо другого?».

Принять участие в онлайн-опросе можно по ссылке.

Опрос проводится до 29 января текущего года включительно.