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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АНТИМОНОПОЛЬНОМ РАССЛЕДОВАНИИ
12:32 27.01.2021
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) приглашает граждан принять участие в антимонопольном расследовании.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, по заявлению ООО «МенюБай» проводится расследование о нарушении антимонопольного законодательства ООО «Фудтех системс». В рамках рассмотрения заявления изучается мнение потребителей по вопросу: «Могли бы вы по ошибке воспользоваться одним сервисом по доставке еды вместо другого?».
Принять участие в онлайн-опросе можно по ссылке.
Опрос проводится до 29 января текущего года включительно.
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