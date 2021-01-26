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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОТИВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СРЕДНЕГО ЗВЕНА РЯДА БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОЗБУДИЛИ ДЕЛА ЗА ВЗЯТКИ
12:25 27.01.2021
Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета продолжается расследование уголовных дел в отношении должностных лиц ряда промышленных предприятий страны, возбужденных 24 декабря 2020 года по материалам ГУБОПиК МВД.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, руководители среднего звена ОАО «МЗКТ», ОАО «Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова», ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок», ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и ОАО «Минский тракторный завод» 22-23 декабря получили от представителя российского субъекта хозяйствования в качестве взятки от 50 до 250 тысяч российских рублей за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию.
По предварительной информации, должностные лица получили вознаграждение за действия, связанные с закупками белорусскими предприятиями продукции, в том числе имеющей технические отклонения.
По уголовному делу были задержаны семь работников указанных предприятий. Все они признали факт получения денег и сотрудничают со следствием. В настоящее время к пяти из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу, к двоим - залог.
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