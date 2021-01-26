ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.01.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРОТИВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СРЕДНЕГО ЗВЕНА РЯДА БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОЗБУДИЛИ ДЕЛА ЗА ВЗЯТКИ


12:25 27.01.2021

Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета продолжается расследование уголовных дел в отношении должностных лиц ряда промышленных предприятий страны, возбужденных 24 декабря 2020 года по материалам ГУБОПиК МВД.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, руководители среднего звена ОАО «МЗКТ», ОАО «Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова», ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок», ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и ОАО «Минский тракторный завод» 22-23 декабря получили от представителя российского субъекта хозяйствования в качестве взятки от 50 до 250 тысяч российских рублей за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию.

По предварительной информации, должностные лица получили вознаграждение за действия, связанные с закупками белорусскими предприятиями продукции, в том числе имеющей технические отклонения.

По уголовному делу были задержаны семь работников указанных предприятий. Все они признали факт получения денег и сотрудничают со следствием. В настоящее время к пяти из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу, к двоим - залог.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.01.2021
валюта курс
EUR 3.1288
USD 2.5782
RUB 3.4135
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1288 +0.0151
USD 2.5782 +0.0217
RUB 3.4135 +0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1330 3.1350
USD 2.5800 2.5830
RUB 3.4270 3.4350
подробнее

Конвертация в банках
на 27.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2120 1.2180
EUR/RUB 91.1500 91.6000
USD/RUB 75.0500 75.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте