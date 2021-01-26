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ЭКОНОМИКА РБ


НА БЖД НАЧАЛАСЬ ОБКАТКА НОВОГО ЭЛЕКТРОПОЕЗДА МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИНИЙ


12:10 27.01.2021

Белорусская железная дорога совместно с компанией «Штадлер Минск» приступила к опытным испытаниям первого пятивагонного электропоезда межрегиональных линий бизнес-класса (ЭПМ). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-центре БЖД.

Контракт на поставку 10 современных пятивагонных электропоездов серии ЭПМ между Белорусской железной дорогой и компанией ЗАО «Штадлер Минск» был подписан в январе 2019 года. Поставка первых трех поездов на БЖД запланирована в третьем квартале текущего года. Данные поезда планируется эксплуатировать на наиболее востребованных у пассажиров электрифицированных участках Белорусской железной дороги.

Для подготовки к организации регулярного движения новых электропоездов с пассажирами Белорусской железной дороге необходимо провести ряд испытаний.

Электропоездам ЭПМ предстоит подтвердить соответствие требованиям технического задания и действующих технических нормативных правовых актов в максимально приближенных к реальной эксплуатации условиях. Для этого предусмотрены тормозные и функциональные испытания, оценка воздействия на путь, проверка соответствия требованиям к электрооборудованию, устройствам управления и контроля, пожарной и экологической безопасности. Согласно производственному плану на площадях «Штадлер Минск» уже были проведены статические испытания.

Опытный пробег электропоезда составит не менее 5000 км. После его завершения начнутся приемочные и сертификационные испытания для оценки соответствия поезда требованиям технического задания и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава».

Базовой моделью для разработки новых пятивагонных электропоездов стали семивагонные электропоезда серии ЭПМ, которые успешно курсируют по Белорусской железной дороге с августа 2016 года по маршруту Минск-Гомель.

Максимальная скорость новых пятивагонных электропоездов составляет 160 км/ч. Длина составов – 92 960 мм, а ширина кузова 3480 мм. В поезде предусмотрено 262 места для сидения 1 и 2 класса. В зоне 1 класса (повышенной комфортности) расположено 16 мест. Здесь предусмотрены комфортабельные кресла со спинкой, регулируемой по углу наклона, индивидуальные подлокотники. Зона 1 класса отделена стеклянной перегородкой с электрическим приводом. Также в пассажирском салоне 1 класса установлены кнопки вызова проводника, при нажатии которых в купе проводника выдается аудио-видеосигнал. Оборудованы места для размещения крупногабаритного багажа, гардероб для верхней одежды. В салонах 2 класса установлены мягкие сидения с подлокотниками по системе «3+2».

Окна в новых поездах ЭПМ оснащены солнцезащитными рулонными шторами с фиксацией их в любом заданном положении. В поезде предусмотрено наличие 3 туалетных комплексов, оборудованных аварийной кнопкой вызова персонала, один из которых – для лиц с ограниченными физическими возможностями. Во всех вагонах информация о номерах вагонов и местах, а также информация, размещаемая на элементах управления для пассажиров, продублирована шрифтом «Брайля». Также оборудованы места для проезда людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. В одном из салонов электропоезда предусмотрены зоны для перевозки детских колясок, крупногабаритного багажа или перевозки трех велосипедов.

Пятивагонные электропоезда ЭПМ оборудованы кондиционерами с интегрированным внутри бактерицидным модулем обработки рециркулируемого воздуха. Модуль использует специальные выполненные из кварцевого стекла бактерицидные лампы, уничтожающие микроорганизмы ультрафиолетовым излучением.

Кроме того, электропоезда оборудованы системой беспроводного доступа к сети Интернет (Wi-Fi), а также системой усиления сигнала GSM. В целях повышения эффективности эксплуатации подвижного состава данные о положении поезда, расходе электроэнергии и маршруте могут передаваться на сервер Белорусской железной дороги.

Сотрудничество Белорусской железной дороги с компанией «Stadler Rail Group» (Швейцария) началось в 2010 году, когда был заключен первый контракт на поставку 10 современных электропоездов, 6 из которых – серии ЭПГ – предназначены для городских линий и 4 серии ЭПР – для региональных линий.

В настоящее время на Белорусской железной дороге эксплуатируется 18 современных электропоездов производства швейцарской компании Stadler Rail Group, которые курсируют по маршрутам городских, региональных и межрегиональных линий бизнес-класса. Они завоевали популярность и пользуются высоким спросом у пассажиров.
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