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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ СЕМИДЕСЯТИ АВАРИЙНЫХ БРИГАД РУП «МИНСКЭНЕРГО» УСТРАНЯЮТ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ЦИКЛОНА «ЛАРС»
11:51 27.01.2021
Более семидесяти аварийных бригад РУП «Минскэнерго» задействовано на устранении нарушений электроэнергии, вызванных циклоном «Ларс», обрушившим на регион ветер и сильный мокрый снег.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, основные нарушения электроснабжения на данный момент зарегистрированы в зоне обслуживания Слуцких, Столбцовских и Минских электрических сетей.
Кроме того, Борисовские и Молодечненские электрические сети направили сегодня в наиболее пострадавшие от стихии регионы в помощь коллегам свои бригады. Так, бригада энергетиков в составе пяти человек из филиала «Молодечненские электрические сети» отправилась на помощь коллегам из Барановичских электрических сетей, а бригада в составе семи человек из Борисовских электросетей — на помощь пинским коллегам.
РУП «Минскэнерго» предпринимаются все необходимое для восстановления электроснабжения потребителей в максимально возможные короткие сроки.
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