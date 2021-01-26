Более семидесяти аварийных бригад РУП «Минскэнерго» задействовано на устранении нарушений электроэнергии, вызванных циклоном «Ларс», обрушившим на регион ветер и сильный мокрый снег.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, основные нарушения электроснабжения на данный момент зарегистрированы в зоне обслуживания Слуцких, Столбцовских и Минских электрических сетей.

Кроме того, Борисовские и Молодечненские электрические сети направили сегодня в наиболее пострадавшие от стихии регионы в помощь коллегам свои бригады. Так, бригада энергетиков в составе пяти человек из филиала «Молодечненские электрические сети» отправилась на помощь коллегам из Барановичских электрических сетей, а бригада в составе семи человек из Борисовских электросетей — на помощь пинским коллегам.

РУП «Минскэнерго» предпринимаются все необходимое для восстановления электроснабжения потребителей в максимально возможные короткие сроки.