В Белорусском метрологическом институте (БелГИМ) на базе отдела испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции создана лаборатория по анализу инновационной никотиносодержащей продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИМ, лаборатория оснащена курительной машиной линейного типа Cerulian SM-450R с газоанализатором монооксида углерода, которая позволяет имитировать процесс курения не только сигарет, но и различных видов электронных систем доставки никотина.

Последующий анализ химического состава собранного аэрозоля, формируемого системами нагревания табачной смеси или никотиносодержащей жидкости, позволяет проводить на базе лаборатории БелГИМ количественное определение никотина, глицерина, пропиленгликоля и 9 токсичных компонентов, приоритетных по списку Всемирной организации здравоохранения (формальдегид, ацетальдегид, акролеин, нитрозонорникотин (NNN), 4-(N-метил-N-нитрозамино-)-1-(3-пиридил-)-1-бутанон (NNK), бензол, 1,3-бутадиен, бенз[а]пирен, монооксид углерода).

При анализе применяются методы газовой и жидкостной хроматографии с масс-селективным детектированием.