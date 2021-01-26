ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.01.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЕДИНСТВЕННАЯ В БЕЛАРУСИ ЛАБОРАТОРИЯ ПО АНАЛИЗУ ИННОВАЦИОННОЙ НИКОТИНОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ СОЗДАНА В БЕЛГИМ


11:35 27.01.2021

В Белорусском метрологическом институте (БелГИМ) на базе отдела испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции создана лаборатория по анализу инновационной никотиносодержащей продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИМ, лаборатория оснащена курительной машиной линейного типа Cerulian SM-450R с газоанализатором монооксида углерода, которая позволяет имитировать процесс курения не только сигарет, но и различных видов электронных систем доставки никотина.

Последующий анализ химического состава собранного аэрозоля, формируемого системами нагревания табачной смеси или никотиносодержащей жидкости, позволяет проводить на базе лаборатории БелГИМ количественное определение никотина, глицерина, пропиленгликоля и 9 токсичных компонентов, приоритетных по списку Всемирной организации здравоохранения (формальдегид, ацетальдегид, акролеин, нитрозонорникотин (NNN), 4-(N-метил-N-нитрозамино-)-1-(3-пиридил-)-1-бутанон (NNK), бензол, 1,3-бутадиен, бенз[а]пирен, монооксид углерода).

При анализе применяются методы газовой и жидкостной хроматографии с масс-селективным детектированием.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.01.2021
валюта курс
EUR 3.1288
USD 2.5782
RUB 3.4135
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1288 +0.0151
USD 2.5782 +0.0217
RUB 3.4135 +0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1330 3.1350
USD 2.5800 2.5830
RUB 3.4270 3.4350
подробнее

Конвертация в банках
на 27.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2120 1.2180
EUR/RUB 91.1500 91.6000
USD/RUB 75.0500 75.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте