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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА 2020 ГОД В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 7,3 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


11:05 27.01.2021

В 2020 году организациями всех форм собственности Брестской области построено 7,3 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 650,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 403,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 62% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 317,1 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 211,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 139,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 21,5% от общего ввода по области.

В 2020 году введено в эксплуатацию 77 многоквартирных энергоэффективных жилых домов общей площадью 346,2 тыс. квадратных метров, что составляет 96,7% в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья без учета индивидуальных застройщиков.
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