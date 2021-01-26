В 2020 году организациями всех форм собственности Брестской области построено 7,3 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 650,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 403,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 62% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 317,1 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 211,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 139,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 21,5% от общего ввода по области.

В 2020 году введено в эксплуатацию 77 многоквартирных энергоэффективных жилых домов общей площадью 346,2 тыс. квадратных метров, что составляет 96,7% в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья без учета индивидуальных застройщиков.