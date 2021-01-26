Беларусь сократила выпуск стали за 12 месяцев 2020 года по сравнению с 2019 годом на 5,0% до 2,5 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Всемирной ассоциации стали (World Steel Association).

При этом производство стали в декабре 2020 года упало по сравнению с декабрем 2019 года на 11,2% до 200 тыс. тонн.

В целом производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали, в декабре 2020 года выросло по сравнению с декабрем 2019 годом на 5,8% до 160,86 млн тонн.

За 2020 год мировое производство стали составило 1,829 млрд тонн, что на 0,9% меньше, чем в 2019 году.