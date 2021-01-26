ОАО «Промагролизинг» приступает к реализации сделок в рамках новой совместной лизинговой программы «ПервоClaassный лизинг» с ООО «Штотц Торговый дом».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в лизинговой компании, предметом лизинга программы является техника таких ведущих немецких производителей, как CLAAS KGaA mbH, AMAZONE H. Dreyer GmbH & Co. KG, STRAUTMANN & Söhne GmbH & Co.

Новая лизинговая программа «ПервоClaassный лизинг» дает юридическим лицам возможность приобретения сельскохозяйственной техники на срок лизинга от 24 до 89 месяцев, с авансовым платежом от 10% от контрактной стоимости предмета лизинга и лизинговой ставкой от 10,5%.

Техника CLAAS — зерноуборочные комбайны LEXION, самоходные силосоуборочные комбайны JAGUAR, а также тракторы, пресс-подборщики, телескопические погрузчики, кормоуборочные машины со знаком качества CLAAS.

Главным показателем качества техники CLAAS является тщательный отбор используемых материалов и использование только оригинальных комплектующих, произведенных согласно строгим нормам качества.

ООО «Штотц Торговый Дом» в течение 24 лет работает на рынке сельскохозяйственной техники Беларуси и имеет региональные дилерские центры в Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве, Витебске и Минске.

ООО «Штотц Торговый Дом», помимо реализации немецкой техники на территории Беларуси, продлевает срок ее службы, предоставляя оригинальные запчасти CLAAS и, как единственный официальный дилер CLAAS в Беларуси, несет ответственность за их качество.