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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ ВОССТАНОВИЛИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 1800 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ


09:40 27.01.2021

За прошедшие сутки энергетики восстановили электроснабжение1800 населенных пунктов. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Белэнерго».

Согласно информации, 26 января по территории республики прошел снежный циклон «Ларс». Основной удар стихии пришелся на Брестскую, Гродненскую и Гомельскую область.

Деревья, потяжелевшие от налипших снежных масс и наледи, наклонялись к линиям электропередачи. Обледеневшие и заснеженные провода не выдерживали тяжести снега, падающих веток и деревьев и обрывались, что стало причиной отключения линий электропередачи в распределительной сети.

В непростых погодных условиях аварийные бригады до глубокой ночи восстанавливали нарушенное в населенных пунктах электроснабжение. Где позволяла техническая возможность и условия безопасности - работы велись всю ночь. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены специальной техникой.

К восстановительным и ремонтным работам суммарно были привлечены 1400 человек и 450 единиц техники. Для обеспечения энергоснабжения социальных объектов и населенных пунктов задействуются резервные источники питания.

Сегодня, ну утро 27 января ведутся работы по устранению технологических нарушений в 402 населенных пунктах республики.
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