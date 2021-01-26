ЭКОНОМИКА РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД СНИЗИЛСЯ НА 0,1%

09:35 27.01.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за 2020 год в текущих ценах составил 13 938,9 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 0,1% меньше к уровню 2019 г.