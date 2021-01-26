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ЭКОНОМИКА РБ


СЕГОДНЯ В МИНСКЕ ШКОЛА И ДЕТСКИЙ САД ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ ОСТАНУТСЯ БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ


09:18 27.01.2021

Сегодня в Минске школа и детский сад во Фрунзенском районе останутся без отопления. Для детей будут работать дежурные группы. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Согласно информации, речь идет о средней школе № 12 (ул.Скрипникова, 38) и детском саде № 17 (ул. Одинцова, 117).

«Из-за работ на инженерных коммуникациях филиала «Минские тепловые сети» 27 января будет отсутствовать отопление и горячее водоснабжение в ряде зданий Фрунзенского района, в том числе в двух учреждениях образования. Родители детей, обучающихся в этих учебных заведениях предупреждены, что по возможности ребят лучше оставить дома», - говорится в сообщении.

Школьные занятия будут проводиться в гимназии № 31 (ул. Мазурова, 6), дошколят примут в детсадах № 75 (ул. Лобанка, 44) и № 149 (ул. Лобанка, 46).

Все дети, несмотря на смену места дислокации, останутся под присмотром педагогов.

Уроки, которые не удастся провести сегодня, не пропадут: их распределят на оставшуюся неделю.
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